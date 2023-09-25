Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами

Фото предоставлено PR-службой бренда YOU

— Наш бренд был основан в 2017 году в Санкт-Петербурге, но активно развиваться стал в 2020 году. Пандемия послужила катализатором развития ecom-направления (интернет-коммерция — прим. ред.), а с 2021 года мы активно открываем розничные магазины. Только в 2022 году было открыто шесть новых магазинов, в том числе в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.— Действительно, в прошлом году был период, когда начался всплеск интереса к российским брендам. Конечно, уход западных брендов стал отличной мотивацией для клиентов обратить внимание на российские аналоги, которые во многом не только не хуже, но и лучше по качеству и предложению. С другой стороны, я не могу сказать, что конкуренции стало меньше — просто она развернулась между российскими брендами. Не нужно сбрасывать со счетов и маркетплейсы, которые много лет подряд показывают стабильный рост в категории fashion.Сейчас мы видим, что многие западные бренды по факту не ушли, а просто поменяли каналы продаж. Так что для российских брендов вызовов, как и раньше, остается много.Если говорить про выходы на новые рынки, а именно недавно присоединившиеся регионы и страны СНГ, то технически это сделать не сложно. Другое дело, что, для того чтобы осваивать новые территории, должна быть узнаваемость бренда, четко узнаваемый стиль. А с этим пока у российских брендов проблемы. Только единицы могут себе позволить быстро наращивать розничную сеть за счет новых регионов.— Наш бренд, как и многие российские бренды, не был ранее представлен в Европе, поэтому особых сложностей мы не заметили. Сейчас основные трудности больше касаются закупки материалов и фурнитуры, которую некоторые бренды производили в Европе. Кому-то пришлось уйти с европейских маркетплейсов. Но едва ли доля продаж там была существенной. В любом случае европейский рынок тканей открыт для российских компаний, возможности по закупкам сохранились.Плюс отечественные компании нарастили закупки материалов в Китае, Турции, Корее, Вьетнаме, Индии. В работе с этими странами есть трудности, но они в основном касаются логистики.Что касается производства, то многие компании переориентировались еще во время пандемии, и часть коллекций отшивают в России.— Уход западных брендов подстегнул российские компании действовать активнее. Вы сами видите, как быстро занимаются места ушедших западных брендов отечественными. С другой стороны, fashion-ритейл — это не самый простой и легкий бизнес, тем более в нынешних условиях. Поэтому сложности есть. Они касаются и волатильности спроса, и повышения курсов валют, от которого мы, к сожалению, пока зависим, и невысокой узнаваемости.— Когда мы думали про выход в регионы, то рассматривали только города-миллионники с высокой покупательной способностью населения. Екатеринбург — один из них. ТРЦ «Гринвич» — топовый торговый центр, который уже давно полюбили жители Екатеринбурга. Кроме того, нам понравился и набор брендов, который здесь представлен.— На собственном производстве в Санкт-Петербурге мы отшиваем 70% продукции. Поэтому мы можем назвать свою продукцию импортозамещением.