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Численность населения России достигла 146,4 млн человек

УрБК, Москва, 01.02.2023. По состоянию на 1 января 2023 года численность населения России составила 146 млн 424 тыс. 729 человек. Об этом сообщает Росстат.

При этом численность городского населения страны составила 109 млн 634 тыс. 815 человек, сельского — 36 млн 789 тыс. 914 человек.

В документе отмечается, что Росстат не учитывал статистику по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

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