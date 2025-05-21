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Строительной отрасли РФ до 2030 года потребуется 789 тыс. работников

УрБК, Москва, 30.06.2025. Российской строительной отрасли до 2030 года потребуется 789 тыс. сотрудников, пишут «Ведомости» со ссылкой на сводные данные участников рынка.

Уточняется, что к 2030 году промышленности, строительству и транспорту потребуется 340 тыс. 300 квалифицированных рабочих и около 144 тыс. специалистов высшего уровня квалификации для новых и замещающих позиций.

Лидерами по востребованности в 2024 году в реальном секторе экономики стали водители и операторы подвижного оборудования: отрасли необходимо более 216 тыс. таких специалистов.

Также у рынка есть потребность в строителях — 112 тыс. человек, и операторах промышленных установок и стационарного оборудования (бетономешалок, кранов, насосов) — 101 тыс. 400 человек.

В период с 2018-2024 годы спрос на неквалифицированных рабочих в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте вырос в 8,3 раза. Особенно выражен дефицит среди монолитчиков, каменщиков, отделочников и разнорабочих.

Эксперты отмечают, что на российских стройках сегодня работают представители стран постсоветского пространства, а также из дружественных, например, Индии. Они сходятся во мнении, что кадровый дефицит есть, но некритичный.

Добавим, что в сфере строительства на сегодняшний день занято около 6,8 млн человек.

Ранее глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сообщал, что количество мигрантов, которые работают на российских стройках, в I квартале 2025 года сократилось до 500 тыс. человек. Это на 15-20% меньше, чем в начале прошлого года. Он объяснил эти цифры сократившимся спросом на рабочую силу в связи с замедлением строительства в России и ужесточением миграционной политики.
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