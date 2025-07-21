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Вчера, 17:02

В России до 2029 года потребуется 170 тысяч операторов ЧПУ

УрБК, Москва, 30.07.2025. В России до 2029 года потребуется привлечь порядка 170 тыс. операторов-наладчиков станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

Он пояснил, что оператор станка ЧПУ — одна из самых востребованных профессий сегодня, и на текущий момент в ней заняты почти 700 тыс. человек.

«Работодатели ищут тех, кто сможет эффективно управлять высокотехнологичными устройствами на производствах, и готовы предлагать им комфортные условия труда и конкурентные заработные платы», — резюмировал А. Котяков.

Ранее сообщалось, что российской строительной отрасли до 2030 года потребуется 789 тыс. сотрудников — 340 тыс. 300 квалифицированных рабочих и около 144 тыс. специалистов высшего уровня квалификации для новых и замещающих позиций.
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