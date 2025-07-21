В России до 2029 года потребуется 170 тысяч операторов ЧПУ

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Российские власти планируют в 2026 году увеличить минимальный размер оплаты труда ...30.06.2025 Строительной отрасли РФ до 2030 года потребуется 789 тыс. работников
УрБК, Москва, 30.06.2025. Российской строительной отрасли до 2030 года потребуется 789 тыс. сотрудников, пишут ...21.09.2023 Марат Хуснуллин: К концу десятилетия России потребуется около 400 тыс. новых строителей
УрБК, Москва, 21.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что к 2030 году ...29.11.2021 Глава Минтруда РФ Антон Котяков оценил фактический темп роста зарплат в 9,3%
УрБК, Москва, 29.11.2021. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что темпы роста зарплат в ...06.10.2020 Правительство РФ одобрило законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года
УрБК, Москва, 06.10.2020. Правительство РФ одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) ...