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Вчера, 13:41

Уральское управление Россельхознадзора возглавил Анатолий Литовченко

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Руководителем Уральского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору приказом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут 29 мая 2024 года назначен Анатолий Литовченко.

Его кандидатура была согласована с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 16 февраля 2024 года, путем присоединения Управления Россельхознадзора по Свердловской области к Управлению Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям завершилась процедура реорганизации данных территориальных подразделений Службы и было образовано Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора с центром в Челябинске.

Временно исполняющим обязанности руководителя новой структуры был назначен руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко.
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