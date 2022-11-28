Уральское управление Россельхознадзора возглавил Анатолий Литовченко

УрБК, Челябинск, 28.11.2022. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в ноябре ...13.10.2022 Челябинский Россельхознадзор снял с продажи 5,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям рекомендовало изъять из ...11.04.2022 Роспотребнадзор внес в черный список четырех производителей фальсифицированного сливочного масла на Урале
УрБК, Челябинск, 11.04.2022. Роспотребнадзор по просьбе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской ...17.12.2020 Умер глава Управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский
УрБК, Челябинск, 17.12.2020. Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский ...02.07.2009 МТУ Ростехнадзора по УрФО реорганизовано в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2009. В соответствии с приказом № 304 Федеральной службы по экологическому, технологическому ...