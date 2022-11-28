Уральское управление Россельхознадзора возглавил Анатолий Литовченко

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Руководителем Уральского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору приказом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут 29 мая 2024 года назначен Анатолий Литовченко.



Его кандидатура была согласована с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее, 16 февраля 2024 года, путем присоединения Управления Россельхознадзора по Свердловской области к Управлению Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям завершилась процедура реорганизации данных территориальных подразделений Службы и было образовано Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора с центром в Челябинске.



Временно исполняющим обязанности руководителя новой структуры был назначен руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко.