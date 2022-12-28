Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить муниципалитетам почти 800 млн рублей на развитие ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился направить в муниципалитеты почти 800 млн руб. Средства пойдут на замену лифтов, газификацию и создание новых контейнерных площадок, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Так, 400 млн руб. будет выделено из регионального бюджета на замену старых лифтов в домах Асбеста, Нижнего Тагила, Заречного, Лесного и Екатеринбурга.



«Эти муниципалитеты успешно прошли все этапы отбора заявок на замену лифтов, отработавших назначенный срок службы. Принятие постановления позволит своевременно и эффективно использовать бюджетные средства для создания безопасных и благоприятных условий проживания свердловчан и реализовать задачи национального проекта «Жилье и городская среда», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Напомним, что с этого года Свердловская область вышла на плановую замену лифтов, отработавших срок эксплуатации. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году будет обновлено 199 лифтов, в Нижнем Тагиле — 77, шесть — в Асбесте, два — в Лесном, один — в Заречном.



Также принято постановление о выделении из областного бюджета 352 млн руб. на реализацию проектов капитального строительства в области газификации в Нижнесергинском, Красноуфимском и Алапаевском районах. Так, 146 млн руб. будет направлено на финансирование первого этапа строительства 12,5 км межпоселкового газопровода высокого давления на маршруте село Арамашево — село Деево — село Раскатиха — село Гостьково — поселок Молтаево — поселок Маевка в Алапаевском районе. Еще 64 млн руб. пойдет на строительство 10 км сети газоснабжения поселка Михайловский завод Нижнесергинского района.



Кроме того, 103 млн руб. предписано выделить для завершения строительства газопровода деревня Шарама — село Аракаево — поселок Михайловский завод и межпоселкового газопровода высокого давления Криулино — Сарана. Первая очередь строительства объектов для газификации поселка Сарана получит 38 млн руб.



Помимо этого, 20 млн руб., согласно распоряжению Евгения Куйвашева, будет выделено девяти муниципалитетам на обустройство контейнерных площадок в рамках реализации национального проекта «Экология». Субсидии получат Ивдель, Туринск, Кировград, Новоуральск, Сысерть, Красноуфимск, Нижняя Салда, Карпинск и Белоярский городской округ.