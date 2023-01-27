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Глава УЗГА Вадим Бадеха перешел на должность врио гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха

УрБК, Москва, 01.02.2023. Вадим Бадеха, занимавший должность гендиректора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), назначен временно исполняющим обязанности гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха. Об этом сообщается на сайте компании.

Вадим Бадеха руководил УЗГА с 2009 года. За это время на мощностях предприятия было построено более 450 самолетов. Они применяются в учебно-тренировочных парках учебных заведений гражданской авиации, на региональных и местных линиях. Добавим, что на прошлой неделе предприятие попало под американские санкции.

Ранее ОДК возглавлял Александр Артюхов, который получил должность управляющего директора Ростеха.

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