Уральский завод гражданской авиации попал под американские санкции

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Минфин США обновил список лиц и организаций, в отношении которых вводятся экономические санкции. В их числе оказался Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщается на сайте американского ведомства.



Уточним, что предприятие является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». С 2018 года УЗГА занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники.



Кроме того, в перечне оказалась частная авиакомпания «Авиакон Цитотранс» из Екатеринбурга.