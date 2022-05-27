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Уральский завод гражданской авиации попал под американские санкции

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Минфин США обновил список лиц и организаций, в отношении которых вводятся экономические санкции. В их числе оказался Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщается на сайте американского ведомства.

Уточним, что предприятие является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». С 2018 года УЗГА занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники.

Кроме того, в перечне оказалась частная авиакомпания «Авиакон Цитотранс» из Екатеринбурга.

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