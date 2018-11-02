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Мировой спрос на золото вырос на 18% за год

УрБК, Москва, 01.02.2023. По итогам 2022 года мировой спрос на золото вырос на 18%, до 4 тыс. 741 т. Это максимальное значение с 2011 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных World Gold Council (WGC).

Во II полугодии главным фактором роста спроса стал повышенный интерес центральных банков разных стран. За последний квартал они приобрели 417 т золота, что в 12 раз превышает результат аналогичного периода 2021 года. В целом за год регуляторы купили 1 тыс. 136 т — наивысший показатель за 56 лет.

Крупнейшими покупателями золота стали Турция (куплено 145 т, запасы дошли до 542 т) и Китай (в IV квартале сообщили о росте запасов на 62 т, итого — более 2 тыс. т).

«Одним из серьезных факторов увеличения покупок золота стала диверсификация резервов как по причине снижения стоимости гособлигаций на фоне ужесточения ДКП со стороны центробанков развитых стран, так и инфляционных рисков», — отметил портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

В то же время Банк России сократил долю золота. Когда были заморожены более половины российских золотовалютных резервов, регулятор с 28 февраля возобновлял покупку золота на внутреннем рынке. Но 24 марта Минфин США ввел санкции на любые трансакции Банка России с золотом. Это привело к приостановке покупки золота в российские золотовалютные резервы с 15 марта 2022 года.

Со стороны физических лиц вложения в слитки и монеты за год выросли на 1 тыс. 217 т, что является максимумом с 2013 года. В IV квартале было приобретено более 353 т.

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