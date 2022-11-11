Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта с участием команд стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Спортсмены будут соревноваться в 15 дисциплинах, а затем разыграют 189 комплектов медалей. Предварительный список участников насчитывает порядка 246 вузов из 94 стран. Также отмечается, что фестиваль будет проводиться на спортивных объектах, построенных во время подготовки к Универсиаде.