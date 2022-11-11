Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта с участием команд стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Спортсмены будут соревноваться в 15 дисциплинах, а затем разыграют 189 комплектов медалей. Предварительный список участников насчитывает порядка 246 вузов из 94 стран. Также отмечается, что фестиваль будет проводиться на спортивных объектах, построенных во время подготовки к Универсиаде.
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав федерального ...03.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка концепции фестиваля университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Екатеринбурге завершается подготовка концепции Международного фестиваля ...18.10.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города пройдет Международный фестиваль университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В августе 2023 года в ходе празднования 300-летия Екатеринбурга состоится Международный ...25.10.2019 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального оргкомитета Универсиады-2023
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального организационного ...17.09.2019 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Утвержден состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению ...