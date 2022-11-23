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Специалисты «Россети Урал» создали инфраструктуру для развития горнолыжного комплекса «Гора Ежовая»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для строительства нового гостиничного комплекса «Ежевика» на горнолыжном комплексе (ГЛК) «Гора Ежовая». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, была возведена новая воздушная линия электропередачи 6 кВ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода, обладающего повышенными характеристиками надежности и безопасности. На линии электропередачи специалисты установили современный измерительный пункт коммерческого учета энергоресурса, а также устройства защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений.

Кроме того, для дальнейшего развития популярного среди уральцев горнолыжного курорта «Ежовая» энергокомпания обеспечила заявителю необходимую мощность. В планах развития ГЛК заложено строительство комплекса апартаментов «Ежевика» в стиле шале. Он будет располагаться в непосредственной близости от горнолыжных склонов.

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