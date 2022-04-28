В Свердловской области начался отбор компаний для участия в «Иннопроме» в Узбекистане

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области начался отбор компаний, которые представят регион на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте 24-26 апреля 2023 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Существует несколько вариантов бесплатного участия в мероприятии. В том числе — в составе деловой миссии и экспонентов на стенде региона.
«Компании, которые претендуют на бесплатное экспонирование, должны быть зарегистрированы на территории Свердловской области. Вторым важным критерием является их организация «умного производства» в отраслях: сельскохозяйственное, горнорудное и транспортное машиностроение, судостроение, цифровое производство. Кроме того, компания-заявитель должна экспортировать или быть готова к экспорту своей продукции в следующие страны: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан», — рассказала и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.
Уточним, что за счет национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и участия в международных выставках российским производителям, в том числе небольшим, становится проще попасть на международные рынки.
Для бесплатного участия в стенде Свердловской области предполагается выбрать до десяти организаций. Для подачи заявки потребуется заполнить специальную форму.
Отдельную заявку должны заполнить желающие попасть в состав делегации Свердловской области. Чтобы бесплатно поучаствовать в бизнес-миссии, желающие должны обратиться в Центр поддержки экспорта Свердловской области на электронный адрес yna@sofp.ru.
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Стенд Свердловской области, подготовленный на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в ...25.04.2022 Официальные делегации стран-участниц выставки «Иннопром» в Ташкенте ознакомились со стендом Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам официальных ...25.04.2022 На выставку «Иннопром» в Ташкенте прибыла делегация из Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2021. Делегация из Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла ...06.04.2021 Александр Высокинский и Алексей Орлов прибыли в Узбекистан для участия в выставке «Иннопром»
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. И. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский возглавил делегацию ...09.04.2018 Заявка на «ЭКСПО-2025» будет представлена на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром-2018»
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На девятой международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге будет ...