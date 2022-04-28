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В Свердловской области начался отбор компаний для участия в «Иннопроме» в Узбекистане

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области начался отбор компаний, которые представят регион на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте 24-26 апреля 2023 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Существует несколько вариантов бесплатного участия в мероприятии. В том числе — в составе деловой миссии и экспонентов на стенде региона.

«Компании, которые претендуют на бесплатное экспонирование, должны быть зарегистрированы на территории Свердловской области. Вторым важным критерием является их организация «умного производства» в отраслях: сельскохозяйственное, горнорудное и транспортное машиностроение, судостроение, цифровое производство. Кроме того, компания-заявитель должна экспортировать или быть готова к экспорту своей продукции в следующие страны: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан», — рассказала и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Уточним, что за счет национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и участия в международных выставках российским производителям, в том числе небольшим, становится проще попасть на международные рынки.

Для бесплатного участия в стенде Свердловской области предполагается выбрать до десяти организаций. Для подачи заявки потребуется заполнить специальную форму.

Отдельную заявку должны заполнить желающие попасть в состав делегации Свердловской области. Чтобы бесплатно поучаствовать в бизнес-миссии, желающие должны обратиться в Центр поддержки экспорта Свердловской области на электронный адрес yna@sofp.ru.

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