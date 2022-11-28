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Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в ноябре 2022 года сократилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 млн 401 тыс. 115 человек. Об этом сообщает Свердловскстат.

Больше всего показатель сократился в сегментах «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 18,8%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 7,3%), «деятельность в области информации и связи» (на 6,2%), «сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство» (на 5,7%), «деятельность финансовая и страховая» (на 5,3%).

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