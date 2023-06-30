Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в мае 2023 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 млн 455 тыс. 140 человек. Об этом сообщает Свердловскстат.



Больше всего показатель сократился в сегментах «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 12,1%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 10,9%), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (на 7,7%), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 7,2%), «деятельность финансовая и страховая» (на 4,2%).