Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год выросла на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в апреле 2023 года выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 млн 459 тыс. 092 человека. Об этом сообщает Свердловскстат.



Больше всего показатель сократился в сегментах «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 12,5%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 11,1%), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (на 7%), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 5,9%), «деятельность финансовая и страховая» (на 4%).