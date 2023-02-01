Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год выросла на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...02.03.2022 Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...24.12.2021 Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...19.08.2021 Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в ...22.07.2021 Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...