Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год выросла на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...30.06.2023 Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год выросла на 2,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в ...30.06.2023 Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год выросла на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...01.02.2023 Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...22.07.2021 Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...