Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год выросла на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в октябре 2023 года выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 млн 447 тыс. 659 человек. Об этом сообщает Свердловскстат.



Больше всего показатель сократился в сегментах «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 12,1%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 9,1%), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (на 9%), «деятельность финансовая и страховая» (на 5,9%), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 5%).