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Сегодня, 12:03

На ММК презентовали цифрового ассистента для сотрудников и поставщиков на базе платформы Naumen

УрБК, Магнитогорск, 31.01.2023. На ММК начал работать цифровой ассистент коммерческой дирекции компании. Инструмент, созданный на базе платформы Naumen, оперативно обрабатывает обращения внутренних заказчиков и внешних поставщиков предприятия и предоставляет сведения о процессе закупок.

Как сообщает пресс-служба комбината, чат-бот является очередным элементом цифровой трансформации ММК, и это еще одно решение, помогающее оптимизировать бизнес-процессы компании. Новый сервис экономит время специалистов, отвечая на вопросы и мгновенно выдавая необходимую информацию.

По словам специалистов, цифрового помощника коммерческой дирекции в короткие сроки разработали и внедрили совместными усилиями специалисты ООО «ММК-Информсервис» и управления категорийных закупок ПАО «ММК».

«Доступный в режиме 24/7 чат-бот самостоятельно определяет тему обращения за счет заложенной в него обучающей выборки и применяемых методов машинного обучения. Онлайн-консультант может подсказать информацию по закупаемым позициям и по заявкам на обеспечение, объяснить, как пройти регистрацию на электронной торговой площадке ММК и как устроен личный кабинет поставщика, и многое другое. Сервис интегрирован с внутренними информационными системами предприятия, что позволяет пользователю получать расширенные сведения», — говорится в сообщении.

Также чат-бот имеет привычный виджет с интуитивно понятным интерфейсом. Получить онлайн-консультацию можно как на сайте компании в разделе «Поставщикам», так и в мессенджере Telegram, а внутренние заказчики могут задать вопросы еще и в корпоративном мобильном приложении «Мой ММК». Поставщикам компании общение с виртуальным помощником доступно без авторизации. За первый месяц работы чат-бот ответил на 229 обращений, а самые частые запросы связаны с электронной торговой площадкой ПАО «ММК».

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