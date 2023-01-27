Официальный курс доллара США вырос на 25 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 31.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 25,55 коп., до 69,59 руб., евро — на 37,37 коп., до 75,77 руб.