Официальные курсы доллара США и евро выросли на 71 коп.

УрБК, Москва, 17.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 71,48 коп., до 68,28 руб., евро — на 71,67 коп., до 73,82 руб.