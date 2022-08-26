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Вчера, 16:43

В России на 14% выросла средняя сумма автокредита

УрБК, Москва, 30.01.2023. В России по итогам декабря средняя сумма автокредита выросла на 14% — до 1,24 млн руб. Это наивысший показатель с весны 2022 года. Совокупный объем подобных займов вырос на 5%, приблизившись к 58 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты предполагают, что причиной такой динамики стали изменения курса валют. Он показал тенденцию к росту, и потребители решили, что нужно брать кредиты. В то же время процентная ставка оставалась на том же уровне. Населению было проще взять автомобиль и рассчитывать на то, что он подорожает. По сути, это перевод денег в ликвидное состояние. Вдобавок на рынке начали появляться привлекательные предложения от производителей, особенно китайских, считают аналитики.

Помимо этого, эксперты ожидают, что россияне будут чаще приобретать машины с пробегом за заемные деньги.

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