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В свердловский Роспотребнадзор за 2022 год поступило более 20 тыс. обращений граждан

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. На Среднем Урале Роспотребнадзор рассмотрел 20 тыс. 122 обращения местных жителей за прошедший год. За 2021 год жалоб от потребителей было немногим больше — 22 тыс. 603, отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В 2022 году поступило 11 тыс. 382 заявления в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения эпидблагополучия — 6 тыс. 667, прочие обращения — 2 тыс. 073.

Кроме того, по 954 заявкам были проведены надзорные мероприятия, в ходе которых подтвердилось порядка 693 случаев (72,6%). Также по фактам выявленных правонарушений выдано 1 тыс.598 предписаний, составлено 567 протоколов об административных правонарушениях, 54 иска передано в судебные инстанции, два материала послужили основанием для возбуждения уголовных дел.

Вдобавок специалисты ведомства направили в другие органы власти для рассмотрения 4 тыс. 744 жалобы (23,6%) и дали разъяснения по 16 тыс. 565 обращениям граждан.

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