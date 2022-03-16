В свердловский Роспотребнадзор за 2022 год поступило более 20 тыс. обращений граждан

С начала года в свердловский Роспотребнадзор поступило более 11 тыс. жалоб о нарушениях в потребительской сфере

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. За 2021 год в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило более 11 ...