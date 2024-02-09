Свердловский Роспотребнадзор рассмотрел 5 тыс. 971 обращение в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 2023 год поступило 22 тыс. 383 ...26.10.2022 За январь-сентябрь в свердловский Роспотребнадзор поступило более 15 тыс. жалоб потребителей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 15 тыс. 396 обращений ...26.01.2021 Число жалоб свердловчан в Роспотребнадзор в 2020 году выросло на треть
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. По итогам 2020 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 27 ...29.01.2019 В 2018 году количество обращений в Роспотребнадзор от жителей Среднего Урала увеличилось на 5%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. В 2018 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 20 тыс. 132 ...02.11.2015 Основная часть жалоб в свердловский Роспотребнадзор приходится на розничную торговлю
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2015. Основная часть — 34,3% жалоб на нарушения прав потребителей в Роспотребнадзор по ...