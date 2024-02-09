Свердловский Роспотребнадзор рассмотрел 5 тыс. 971 обращение в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В январе-марте 2024 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 5 тыс. 971 обращение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



65,3% обращений касались вопросов защиты прав потребителей. Из них 37% жалоб были связаны с розничной торговлей, 27,4% — услугами связи, 9,3% — с ЖКУ.



31,2% обращений касались обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные темы: условия проживания (39,2%), содержание территорий (10,9%), физические факторы (шум от деятельности предприятий) (8,2%), условия воспитания и обучения (7%).



571 обращение стало основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий. В 53% случаев (302 обращения) нарушения подтвердились. Было составлено семь протоколов об административных правонарушениях, подано в суд 13 исков, объявлено 354 предостережения.