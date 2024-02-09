УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:03

Свердловский Роспотребнадзор рассмотрел 5 тыс. 971 обращение в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В январе-марте 2024 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 5 тыс. 971 обращение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

65,3% обращений касались вопросов защиты прав потребителей. Из них 37% жалоб были связаны с розничной торговлей, 27,4% — услугами связи, 9,3% — с ЖКУ.

31,2% обращений касались обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные темы: условия проживания (39,2%), содержание территорий (10,9%), физические факторы (шум от деятельности предприятий) (8,2%), условия воспитания и обучения (7%).

571 обращение стало основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий. В 53% случаев (302 обращения) нарушения подтвердились. Было составлено семь протоколов об административных правонарушениях, подано в суд 13 исков, объявлено 354 предостережения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.02.2024 Специалисты свердловского Роспотребнадзора рассмотрели более 22 тыс. обращений потребителей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 2023 год поступило 22 тыс. 383 ...

26.10.2022 За январь-сентябрь в свердловский Роспотребнадзор поступило более 15 тыс. жалоб потребителей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 15 тыс. 396 обращений ...

26.01.2021 Число жалоб свердловчан в Роспотребнадзор в 2020 году выросло на треть

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. По итогам 2020 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 27 ...

29.01.2019 В 2018 году количество обращений в Роспотребнадзор от жителей Среднего Урала увеличилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. В 2018 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 20 тыс. 132 ...

02.11.2015 Основная часть жалоб в свердловский Роспотребнадзор приходится на розничную торговлю

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2015. Основная часть — 34,3% жалоб на нарушения прав потребителей в Роспотребнадзор по ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей16.04.2024Дорожные тренды18.04.2024Рост отечественной «цифры»
Архив новостей
Май 2024 (263)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18