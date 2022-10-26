Специалисты свердловского Роспотребнадзора рассмотрели более 22 тыс. обращений потребителей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 15 тыс. 396 обращений ...08.05.2019 Число жалоб в свердловский Роспотребнадзор в I квартале выросло на 10%
В I квартале 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 5 тыс. 004 обращения заявителей, ...29.01.2019 В 2018 году количество обращений в Роспотребнадзор от жителей Среднего Урала увеличилось на 5%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. В 2018 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 20 тыс. 132 ...11.08.2015 Почти половина жалоб свердловчан в Роспотребнадзор касается условий проживания
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2015. В первом полугодии 2015 года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...28.11.2014 За 9 месяцев 2014 года компании Свердловской области оштрафованы на 6,5 млн рублей за нарушения прав потребителей и санитарных норм
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. За 9 месяцев 2014 года управлением Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрено ...