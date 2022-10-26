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Специалисты свердловского Роспотребнадзора рассмотрели более 22 тыс. обращений потребителей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 2023 год поступило 22 тыс. 383 обращения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большинство обращений (53%) было связано с вопросами защиты прав потребителей. Чаще всего они касались розничной торговли (42,5%), услуг связи (14,5%), коммунальных (13,8%), финансовых (5,6%), транспортных (5,4%) и медицинских (5,3%) услуг.

Вторыми по частоте стали обращения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (36,9%). Основные темы — условия проживания (38,6%), содержание территорий (10,3%), физические факторы (шум от деятельности предприятий) (7,9%).

Отмечается, что по 1 тыс. 246 обращениям (64,1%) подтвердились нарушения санитарно-эпидемиологического и потребительского законодательства.

Кроме того, составлено девять протоколов об административных правонарушениях, в суд подано 42 иска. По одному обращению материалы направлены в правоохранительные органы.
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