Минэкономразвития РФ ожидает в 2023 году средний курс доллара США в 70 рублей

УрБК, Москва, 30.01.2023. В Минэкономразвития РФ ожидают, что в 2023 году средний курс доллара США составит 70 руб. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.
«Более широкий диапазон в среднем по году — 68-72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе — за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», — цитирует его издание.
Уровень в 70 руб. за долл. США спикер назвал балансовым для экономики. Курс в 60 руб. не подходит экспортерам, поскольку тогда их бизнес становится нерентабельным. Вдобавок при крепком рубле бюджет недополучает доходы, отметил замминистра.
В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году он вырастет на 1,3% и на ...27.04.2022 Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%
УрБК, Москва, 27.04.2022. В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году ...11.07.2018 Минэкономразвития прогнозирует курс долл. США к концу 2018 года на уровне 61,7 рубля
Курс долл. США на конец 2018 года ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года — 63,8 руб. Об этом сообщает ...11.07.2018 Минэкономразвития прогнозирует курс долл. США к концу 2018 года на уровне 61,7 рубля
УрБК, Москва, 11.07.2018. Курс долл. США на конец 2018 года ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года — 63,8 ...26.08.2014 МЭР: в 2017 году курс долл. США вырастет почти до 39 рублей
УрБК, Москва, 26.08.2014. Минэкономразвития РФ не изменило прогноз по курсу рубля на текущий год, сообщил журналистам ...