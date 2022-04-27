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Вчера, 11:42

Минэкономразвития РФ ожидает в 2023 году средний курс доллара США в 70 рублей

УрБК, Москва, 30.01.2023. В Минэкономразвития РФ ожидают, что в 2023 году средний курс доллара США составит 70 руб. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

«Более широкий диапазон в среднем по году — 68-72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе — за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», — цитирует его издание.

Уровень в 70 руб. за долл. США спикер назвал балансовым для экономики. Курс в 60 руб. не подходит экспортерам, поскольку тогда их бизнес становится нерентабельным. Вдобавок при крепком рубле бюджет недополучает доходы, отметил замминистра.

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