Минэкономразвития РФ ожидает в 2023 году средний курс доллара США в 70 рублей

УрБК, Москва, 30.01.2023. В Минэкономразвития РФ ожидают, что в 2023 году средний курс доллара США составит 70 руб. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.



«Более широкий диапазон в среднем по году — 68-72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе — за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», — цитирует его издание.



Уровень в 70 руб. за долл. США спикер назвал балансовым для экономики. Курс в 60 руб. не подходит экспортерам, поскольку тогда их бизнес становится нерентабельным. Вдобавок при крепком рубле бюджет недополучает доходы, отметил замминистра.