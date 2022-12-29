В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В 2022 году одной из самых востребованных у работодателей стала профессия менеджера. ...

В «Авито» назвали самые востребованные профессии в России

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. С начала 2022 года в России было открыто примерно 110 тыс. вакансий в сфере ...

Свердловская область занимает второе место по количеству вакансий для металлургов

В Свердловской области в сфере гостеприимства число вакансий выросло на 132% за два года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В период с 1 января по 27 сентября 2021 года в Свердловской области было открыто около ...