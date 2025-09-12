УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:31

Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по уровню спроса на рекрутеров

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по уровню спроса на рекрутеров. С января по сентябрь 2025 там было открыто 3% от всех подобных вакансий в стране. Об этом говорится в исследовании, проведенном рекрутинговой онлайн-платформой hh.ru

В данный момент на одну вакансию в Свердловской области приходится 9,5 резюме потенциальных кандидатов, что выше комфортных для рынка труда значений (верхняя граница нормы — 7,9 резюме на вакансию).

В целом по стране за отчетный период было открыто более 33,7 тыс. вакансий для этих специалистов. Самый высокий спрос на них сложился в Москве (30% от всего объема вакансий), Санкт-Петербурге (11%), Московской области и Краснодарском крае (по 4%).

Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая сообщила, что конкуренция за работу среди рекрутеров за последние годы заметно увеличилась, и продолжает расти.

«С начала года этот показатель вырос еще на +2,3 п.п. (с 7,2 в январе 2025). Среди российских регионов интерес к работе в рекрутменте значительно превосходит спрос в Кемеровской области (18,3), Ханты-Мансийском АО (16,8), Алтайском крае (15,9), Иркутской области (15,3), Оренбургской области (14,8). И нет ни одного региона РФ, где наблюдался бы дефицит данных специалистов», — рассказала О. Сидлецкая.

Медиана заработной платы, которую компании предлагают в этом году эйчарам составила в Свердловской области 67 тыс. 800 руб., и это меньше, чем в среднем по стране — 69 тыс. 800 рублей. Больше готовы платить в Ямало-Ненецком автономном округе (70 тыс. руб.), а наименее конкурентные зарплаты в Курганской области (52 тыс. руб.).

При этом специалисты по поиску персонала, остаются наиболее востребованными именно в HR-сфере — 31%. От кандидатов работодатели все чаще ждут навыков владения цифровыми инструментами (год назад требования по работе в автоматизированных системах были в 37% вакансий для «эйчаров», то теперь — в 41%)

Среди цифровых навыков, указанных в вакансиях для рекрутеров: работа со специализированными CRM-системами для рекрутмента, различными конфигурациями платформы 1С, электронным документооборотом, также владение автоматизированными алгоритмами поиска кандидатов.

Автоматизация становится необходимым условием устойчивости HR-функции: она помогает компенсировать нехватку людей и выстраивать системные, предсказуемые и управляемые процессы – в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, резюмируют авторы исследования.
