Спрос на системных администраторов на Среднем Урале за год снизился на 20%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В Свердловской области за семь месяцев 2025 года было открыто 750 вакансий для системных администраторов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 20%. На текущий момент на Среднем Урале на одну вакансию для сисадминов в среднем приходится 9,7 резюме, говорится в исследовании платформы hh.ru.



При этом системные администраторы по-прежнему входят в пятерку наиболее востребованных на рынке труда ИТ-специалистов (8% от всех вакансий в профобласти «Информационные технологии»).



Чаще всего системных администраторов в этом году искали компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (26% от суммы таких вакансий), «Розничная торговля» (9%), «Финансовый сектор» и «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (по 6%), а также «Услуги для бизнеса» (5%).



Стоит отметить, что медиана зарплатных предложений для сисадминов в Свердловской области в этом году составила 79,2 тыс. руб., тогда как кандидаты рассчитывают на 80,4 тыс. руб. Наиболее конкурентные зарплатные предложения для сисадминов в этом году сложились в Москве (121,4 тыс. руб.) и Московской области (100,0 тыс. руб.).



В целом по России по специальности системный администратор также сложился «рынок работодателя»: сейчас на одну вакансию приходится 11,4 резюме потенциальных кандидатов. При этом отмечается рост требований работодателей к соискателям. Также в 2025 году 87% открытых вакансий сисадминов были доступны кандидатам с опытом работы, и лишь 13% — новичкам в профессии.



Отметим, что среди уральских регионов наиболее существенная конкуренция за работу сисадмином сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе (28,2 резюме на вакансию).