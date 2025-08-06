УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:25

Спрос на системных администраторов на Среднем Урале за год снизился на 20%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В Свердловской области за семь месяцев 2025 года было открыто 750 вакансий для системных администраторов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 20%. На текущий момент на Среднем Урале на одну вакансию для сисадминов в среднем приходится 9,7 резюме, говорится в исследовании платформы hh.ru.

При этом системные администраторы по-прежнему входят в пятерку наиболее востребованных на рынке труда ИТ-специалистов (8% от всех вакансий в профобласти «Информационные технологии»).

Чаще всего системных администраторов в этом году искали компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (26% от суммы таких вакансий), «Розничная торговля» (9%), «Финансовый сектор» и «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (по 6%), а также «Услуги для бизнеса» (5%).

Стоит отметить, что медиана зарплатных предложений для сисадминов в Свердловской области в этом году составила 79,2 тыс. руб., тогда как кандидаты рассчитывают на 80,4 тыс. руб. Наиболее конкурентные зарплатные предложения для сисадминов в этом году сложились в Москве (121,4 тыс. руб.) и Московской области (100,0 тыс. руб.).

В целом по России по специальности системный администратор также сложился «рынок работодателя»: сейчас на одну вакансию приходится 11,4 резюме потенциальных кандидатов. При этом отмечается рост требований работодателей к соискателям. Также в 2025 году 87% открытых вакансий сисадминов были доступны кандидатам с опытом работы, и лишь 13% — новичкам в профессии.

Отметим, что среди уральских регионов наиболее существенная конкуренция за работу сисадмином сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе (28,2 резюме на вакансию).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.08.2025 В Свердловской области наблюдается острый дефицит врачей

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. В Свердловской области отмечается острый дефицит врачей. На одну вакансию в среднем ...

30.05.2025 В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...

25.03.2025 В Свердловской области спрос на персонал за год снизился на 19%

В Свердловской области спрос на персонал в феврале снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ...

25.03.2025 В Свердловской области спрос на персонал за год снизился на 19%

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. В Свердловской области спрос на персонал в феврале снизился на 19% по сравнению с ...

19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме

В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан приходится 2,3 резюме, что в два раза ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (160)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18