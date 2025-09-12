Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по уровню спроса на рекрутеров

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по уровню спроса на рекрутеров, здесь открыто 3% от вакансий рекрутеров в стране. Об этом пишет пресс-служба сервиса hh.ru.



С января по сентябрь 2025 года в России было открыто более 33,7 тысяч вакансий для специалистов по подбору персонала. Традиционно самый высокий спрос на них сложился в крупнейших регионах — Москве (30% от всего объема вакансий), Санкт-Петербурге (11%), Московской области и Краснодарском крае (по 4%).



«Важно отметить, что конкуренция за работу среди рекрутеров за последние годы заметно увеличилась и продолжает расти: в данный момент на одну вакансию в Свердловской области приходится 9,5 резюме потенциальных кандидатов, что выше комфортных для рынка труда значений (верхняя граница нормы — 7,9 резюме на вакансию). Более того, с начала года этот показатель вырос еще на 2,3 п.п. (с 7,2 в январе 2025). Среди российских регионов интерес к работе в рекрутменте значительно превосходит спрос в Кемеровской области (18,3), Ханты-Мансийском АО (16,8), Алтайском крае (15,9), Иркутской области (15,3), Оренбургской области (14,8). И нет ни одного региона РФ, где наблюдался бы дефицит данных специалистов», — комментирует директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.



На специалистов по поиску персонала приходится почти треть от всех вакансий в данном направлении (31%). Главный тренд, связанный с профессией, заключается в том, что от кандидатов все чаще ждут навыков владения цифровыми инструментами (41%).



«Автоматизация становится необходимым условием устойчивости HR-функции: она помогает компенсировать нехватку людей и выстраивать системные, предсказуемые и управляемые процессы — в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», — комментирует директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.



Медиана заработной платы, которую компании предлагают в этом году рекрутерам, составила в Свердловской области 67 800 руб., и это меньше, чем в среднем по стране — 69 800 руб.