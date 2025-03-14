В Свердловской области вырос спрос на геологов

Спрос на работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Свердловской области в 2024 году вырос на 22% по сравнению ...14.03.2025 Спрос на работников ЖКХ в Свердловской области за год вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Спрос на работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Свердловской области в 2024 ...28.10.2024 Медианная зарплата водителей на Среднем Урале составляет 105 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. По итогам III квартала 2024 года медианная зарплата водителей на Среднем Урале ...02.02.2022 В Свердловской области спрос на строителей за год вырос на 56%
Число открытых вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» в Свердловской области в 2021 году выросло на 56% по ...02.02.2022 В Свердловской области спрос на строителей за год вырос на 56%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. Число открытых вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» в Свердловской области в ...