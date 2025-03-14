В Свердловской области вырос спрос на геологов

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Спрос на геологов в Свердловской области в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024. Более 140 вакансий открыли за первые три месяца текущего года, сообщают аналитики hh.ru.



При этом на Среднем Урале такие специалисты продолжают считаться дефицитными. «На одну вакансию для них приходится в среднем 2,6 резюме, тогда как норма для рынка труда начинается от 4,0 резюме на вакансию», — отмечают специалисты сервиса по подбору персонала.



Из-за высокой востребованности на рынке труда и особенностей работы, таких как вахтовый метод на удаленных месторождениях и объектах, работодатели часто предлагают им зарплаты выше рынка. Так, в Свердловской области медианная предлагаемая зарплата геологов составляет 129 800 руб., при этом некоторым отдельным специалистам могут предлагать до 700 тыс. руб. за вахту, до вычета налогов.



Отметим, что Свердловская область входит в пятерку самых активных нанимателей в сфере геологии. Больше всего вакансий для геологов открывается в Москве и Красноярском Крае (9%), Иркутской области (8%), Республике Башкортостан (7%). В Свердловской области открывается 6% вакансий геологов от всех вакансий для них в РФ.