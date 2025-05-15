В Свердловской области отмечается дефицит архитекторов

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...06.05.2025 В Свердловской области не закрыто более 700 вакансий для архитекторов
УрБК, Москва, 06.05.2025. В российских регионах отмечается дефицит архитекторов. Об этом свидетельствуют результаты ...28.10.2024 Медианная зарплата водителей на Среднем Урале составляет 105 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. По итогам III квартала 2024 года медианная зарплата водителей на Среднем Урале ...16.05.2023 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...