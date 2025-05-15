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Вчера, 17:23

В Свердловской области отмечается дефицит архитекторов

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Свердловской области зафиксирован дефицит специалистов-архитекторов. На одну вакансию для этой профессии в среднем приходится 3,2 резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru.

В целом по стране нехватки архитекторов не отмечается. Уровень конкуренции в РФ составляет 6,9 резюме на вакансию, что является нормой на рынке труда.

Добавим, что средняя предлагаемая зарплата архитекторов на Среднем Урале составила 100 тыс. руб. Регион входит в топ-5 регионов по востребованности данных специалистов с долей 4% от общего числа открытых в 2025 году вакансий, уступая лишь Москве (47%) и Санкт-Петербургу (14%).
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