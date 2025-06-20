Свердловские работодатели ужесточают требования к программистам

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Свердловская область оказалась на третьем месте среди других регионов по уровню занятости программистов, но соискатели не успевают за их требованиями. Это следует из данных опроса HeadHunter.



С января по август российские работодатели открыли более 88 тысяч вакансий. Свердловская область оказалась на третьем месте, вместе с республикой Татарстан и Новосибирская областью (по 3% на каждый регион). На первом месте — Москва с 47%, на втором — Санкт-Петербург с 13%.



На одну вакансию приходится 14 активных резюме кандидатов, Соискателей уровня senior по-прежнему не хватает (3,0 резюме на вакансию), при этом среди специалистов уровня middle конкуренция резко возрастает (14,7 резюме на вакансию), а среди «джунов» она максимальная — 18,6 резюме на вакансию.



Максимальный профицит программистов сложился в этом году в ХМАО — Югра (40 резюме на вакансию), Ставропольском крае (38,1), Оренбургской области (28,9) и Ульяновской области (28,1). В Москве — 10,3 резюме на вакансию, Санкт-Петербурге 13,3, Свердловской области 11,5, Новосибирской области 12,4.



Самая часто запрашиваемая работодотелями компетенция — Git (11%), на втором месте — postgreSQL (10%), далее идет 1С программирование и javascript (по 9%).



«Рынок труда — один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», — рассказал генеральный директор hh.ru, Дмитрий Сергиенков.