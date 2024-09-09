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Вчера, 10:21

На одну вакансию в сфере IT в Свердловской области приходится 10 активных резюме

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. На одну вакансию в сфере информационных технологий в Свердловской области в среднем приходится 10,3 активных резюме, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Впрочем, аналитики отмечают, что, несмотря на большое число кандидатов, закрывать такие предложения о работе достаточно сложно.

Генеральный директор hh.ru, Дмитрий Сергиенков рассказал, что 93% ИТ-компаний в России сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей. Вследствие этого ключевым ориентиром в подборе ИТ-кадров становится предварительная оценка реальных навыков.
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