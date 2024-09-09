На одну вакансию в сфере IT в Свердловской области приходится 10 активных резюме

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В августе и первой декаде сентября в Свердловской области на одну вакансию приходилось ...15.12.2023 На Среднем Урале спрос на медработников за год вырос на 30%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Число открытых в Свердловской области за январь-ноябрь 2023 года вакансий в сфере ...30.03.2022 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
По состоянию на 21 марта в Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 активных резюме. Об этом ...30.03.2022 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. По состоянию на 21 марта в Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...