На одну вакансию в сфере IT в Свердловской области приходится 10 активных резюме

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. На одну вакансию в сфере информационных технологий в Свердловской области в среднем приходится 10,3 активных резюме, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Впрочем, аналитики отмечают, что, несмотря на большое число кандидатов, закрывать такие предложения о работе достаточно сложно. Генеральный директор hh.ru, Дмитрий Сергиенков рассказал, что 93% ИТ-компаний в России сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей. Вследствие этого ключевым ориентиром в подборе ИТ-кадров становится предварительная оценка реальных навыков.

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