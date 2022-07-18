В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы

В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых не требуется опыт работы. Медианная зарплата для таких кандидатов увеличилась на 21%, до 40 тыс. руб., сообщает «Прайм» на основе данных сервиса «Авито Работа».
Чаще всего специалистов без опыта искали в сфере продаж и ритейла. Число объявлений о найме начинающих торговых представителей удвоилось, а предложение для менеджеров по продажам стало на 21% больше. Кроме того, в 2,4 раза чаще работодатели искали поваров и пекарей.
Наиболее высокие предложения по зарплате отмечены у офисных сотрудников (до 145 тыс. руб.), начинающих рекрутеров (50 тыс. руб.), торговых представителей (45 тыс. руб.) и менеджеров по продажам (42,2 тыс. руб.).
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