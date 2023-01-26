Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 7 коп.

УрБК, Москва, 27.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 21,09 коп., до 69,33 руб., евро — на 7,14 коп., до 75,40 руб.