В Екатеринбурге на 22,4% выросло число квартир для сдачи в аренду

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В Екатеринбурге по итогам 2022 года на 22,4% выросло число предлагаемых в аренду квартир. Наибольший рост наблюдался в сегменте студий (плюс 58,7%) и трехкомнатных квартир (плюс 29,6%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Авито Недвижимости».
Основной рост предложения произошел весной, когда было доступно около 1,6 тыс. лотов. В декабре — 1 тыс. Одной из причин повышенного предложения стала миграция: возросло число желающих уехать в другой город или страну, сдав при этом свое жилье в долгосрочную аренду. Помимо этого, на рынок вышли продавцы вторичной недвижимости, решившие на фоне роста ключевой ставки и удорожания ипотеки вместо этого сдать квартиры в аренду.
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