В Екатеринбурге на 22,4% выросло число квартир для сдачи в аренду

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге стоимость долгосрочной аренды недвижимости в IV квартале 2022 года ...

В Екатеринбурге цены на долгосрочную аренду квартир за квартал выросли на 5%

УрБК, Челябинск, 27.11.2017. В Челябинске число квартир, продающихся вместе с арендаторами, за год возросло на 70%. Об ...

В Челябинске число продающихся вместе с арендаторами квартир выросло на 70%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Екатеринбурге число квартир, продающихся вместе с арендаторами, за год возросло на ...

В Екатеринбурге число продающихся вместе с арендаторами квартир выросло на 20%

УрБК, Челябинск, 21.06.2017. В Челябинске за последний год в два раза выросло число четырёхкомнатных и пятикомнатных ...

В Челябинске выросло число крупногабаритных квартир для сдачи в аренду

С начала года предложение по аренде квартир в Екатеринбурге сократилось на 42%

С начала года количество предложений о сдаче в аренду квартир в Екатеринбурге сократилось на 42%, с 2 460 квартир до 1 ...