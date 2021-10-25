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Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.01.2023. Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд руб. В 2021 году этот показатель составлял 2,4 трлн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Банка России.

В I полугодии убытки превысили 1,5 трлн руб. из-за валютной переоценки. Но во II полугодии сектор показывал ежемесячную прибыль, которая достигла в декабре 342 млрд руб.

Доля прибыльных банков по активам составила 77%, а их количество — 270 штук. Этому способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во II полугодии.

Отрицательная валютная переоценка на пике достигла 1 млрд руб., но со временем становилась меньше в связи с длинной валютной позицией у отдельных банков. По итогам года показатель составил 0,4 трлн руб. Параллельно на фоне резкого роста стоимости фондирования чистая процентная маржа опускалась. Однако она осталась положительной из-за высокой доли текущих счетов, даже обойдя докризисный уровень в последнем квартале 2022 года.

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