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Сегодня, 14:43

В России объем наличных денег в обращении вырос на 2,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.01.2023. На 1 января 2023 года объем наличных денег в обращении составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 трлн руб. больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Банка России.

Всплески спроса на наличные наблюдались в феврале-марте и сентябре. Также в декабре возник традиционный предновогодний спрос на наличные.

В обращении выросла доля пятитысячных купюр (с 33% до 37%), но уменьшилась доля тысячных (с 22% до 20%) и сторублевых (с 17% до 16%).

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