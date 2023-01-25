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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил две стройплощадки «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В течение недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил строительные площадки двух инфраструктурных объектов, на которых работает «Атомстройкомплекс». Речь идет о губернаторском лицее в Солнечном микрорайоне и Дворце водных видов спорта, сообщает пресс-служба застройщика.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил две стройплощадки «Атомстройкомплекса»
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил две стройплощадки «Атомстройкомплекса»

В одном из блоков губернаторского лицея уже есть демонстрационный этаж, где можно ознакомиться с трансформируемым пространством классов и коридоров. Дворец водных видов спорта находится на завершающем этапе. Три бассейна из четырех уже наполнены водой — благодаря передовой системе водоподготовки вода в бассейнах соответствует по качеству питьевой. Работы на обоих объектах идут по графику и завершатся в этом году.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил две стройплощадки «Атомстройкомплекса»

«Благодаря эффективной работе руководства области по привлечению федерального финансирования горожане получат действительно уникальные объекты инфраструктуры, которые открывают перед ними новые возможности, а строители приобретают новые компетенции, осваивают новые технологии, которые в будущем можно будет тиражировать. Такие нерядовые проекты делают наш город еще более конкурентоспособным и привлекательным для жизни; становятся драйверами развития не только строительства, но и сферы образования, спорта, сферы муниципального управления инфраструктурными объектами», — прокомментировал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

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