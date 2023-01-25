Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил две стройплощадки «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В течение недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил строительные площадки двух инфраструктурных объектов, на которых работает «Атомстройкомплекс». Речь идет о губернаторском лицее в Солнечном микрорайоне и Дворце водных видов спорта, сообщает пресс-служба застройщика.
В одном из блоков губернаторского лицея уже есть демонстрационный этаж, где можно ознакомиться с трансформируемым пространством классов и коридоров. Дворец водных видов спорта находится на завершающем этапе. Три бассейна из четырех уже наполнены водой — благодаря передовой системе водоподготовки вода в бассейнах соответствует по качеству питьевой. Работы на обоих объектах идут по графику и завершатся в этом году.
«Благодаря эффективной работе руководства области по привлечению федерального финансирования горожане получат действительно уникальные объекты инфраструктуры, которые открывают перед ними новые возможности, а строители приобретают новые компетенции, осваивают новые технологии, которые в будущем можно будет тиражировать. Такие нерядовые проекты делают наш город еще более конкурентоспособным и привлекательным для жизни; становятся драйверами развития не только строительства, но и сферы образования, спорта, сферы муниципального управления инфраструктурными объектами», — прокомментировал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.
Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
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