В 2022 году средний уровень досрочного погашения кредитов в РФ достигал уровня в 12%

УрБК, Москва, 27.01.2023. В 2022 году россияне стали чаще досрочно выплачивать кредиты. В 2020-2021 годах средний уровень досрочного погашения на уровне 6,5-7%, а в начале 2022 года он вырос до 8%, иногда достигая 12,2%. Об этом сообщает газета «Известия» на основе подсчетов БКИ «Скоринг Бюро».



Наиболее сильный рост отмечен в сфере потребительских кредитов. В 2020-2021 годах досрочное погашение составляло 9-9,5%, а в 2022 — 18%, поднимаясь на уровень 23-26% в пиковый весенний период.



По ипотеке показатель в отдельные периоды достигал 1,7%, что в четыре раза превышает значения прошлых лет. По автокредитам тоже наблюдался рост, но менее выраженный.



По мнению руководства «Скоринг Бюро», граждане чаще досрочно гасили кредиты, чтобы в условиях экономической неопределенности избавиться из дополнительных заимствований. К концу 2022 года уровень досрочного погашения потребкредитов все еще превышает уровень прошлых лет, а по остальным видам произошел возврат к многолетним значениям.