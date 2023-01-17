В 2022 году средний уровень досрочного погашения кредитов в РФ достигал уровня в 12%

УрБК, Москва, 27.01.2023. В 2022 году россияне стали чаще досрочно выплачивать кредиты. В 2020-2021 годах средний уровень досрочного погашения на уровне 6,5-7%, а в начале 2022 года он вырос до 8%, иногда достигая 12,2%. Об этом сообщает газета «Известия» на основе подсчетов БКИ «Скоринг Бюро».
Наиболее сильный рост отмечен в сфере потребительских кредитов. В 2020-2021 годах досрочное погашение составляло 9-9,5%, а в 2022 — 18%, поднимаясь на уровень 23-26% в пиковый весенний период.
По ипотеке показатель в отдельные периоды достигал 1,7%, что в четыре раза превышает значения прошлых лет. По автокредитам тоже наблюдался рост, но менее выраженный.
По мнению руководства «Скоринг Бюро», граждане чаще досрочно гасили кредиты, чтобы в условиях экономической неопределенности избавиться из дополнительных заимствований. К концу 2022 года уровень досрочного погашения потребкредитов все еще превышает уровень прошлых лет, а по остальным видам произошел возврат к многолетним значениям.
УрБК, Москва, 17.01.2023. В России за 2022 год доля займов на погашение имеющихся кредитов составила 6,2%. Это ...19.10.2022 Число выданных потребкредитов в РФ за месяц снизилось на 10%
УрБК, Москва, 19.10.2022. В сентябре 2022 года банки РФ выдали 2,1 млн потребительских кредитов. Это на 10% меньше по ...18.08.2022 Россияне стали чаще отказываться от уже одобренных банками кредитов
УрБК, Москва, 18.08.2022. Россияне стали чаще отказываться от кредитов, которые уже получили одобрение банка. Об этом ...24.02.2022 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за год вырос на 4,7%
УрБК, Челябинск, 24.02.2022. Средний размер выданных в январе 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области ...28.04.2016 НБКИ: С начала года число досрочных погашений розничных кредитов выросло на 61,7%
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2016. В I квартале 2016 года количество досрочно погашенных розничных кредитов увеличилось на ...