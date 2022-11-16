Ввод жилья в Свердловской области в 2022 году вырос на 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В 2022 году на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 942,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 1,9% больше уровня прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



При этом в декабре в Свердловской области ввели в эксплуатацию 407,4 тыс. кв. м., что на 11,3% больше уровня соответствующего месяца прошлого года.



На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в 2022 году приходилось 44% (в 2021 году — 46,7%).