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Ввод жилья в Свердловской области в 2022 году вырос на 1,9%

В 2022 году на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 942,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 1,9% больше уровня прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

При этом в декабре в Свердловской области ввели в эксплуатацию 407,4 тыс. кв. м., что на 11,3% больше уровня соответствующего месяца прошлого года.

На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в 2022 году приходилось 44% (в 2021 году — 46,7%).

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