Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 27.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 16,90 коп., до 69,12 руб., евро — на 37,84 коп., до 75,33 руб.
УрБК, Москва, 26.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2023 года. Курс долл. ...25.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 3 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2023 года. Курс долл. ...19.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2023 года. Курс долл. ...18.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро вырос на 32 коп.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2023 года. Курс долл. ...