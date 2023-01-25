Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 27.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 16,90 коп., до 69,12 руб., евро — на 37,84 коп., до 75,33 руб.