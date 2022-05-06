В январе число вакансий для IT-специалистов в России выросло на 63%

УрБК, Москва, 26.01.2023. За неполный январь 2023 года число вакансий в России для IT-специалистов выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 58,7 тыс. штук. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных hh.ru.
Количество вакансий начало расти еще в ноябре. Откликов также становится больше — 3,6 млн за январь, что на 64% превышает прошлогодний показатель.
По мнению аналитиков, восстановление спроса на IT-специалистов произошло, когда на рынке появилась определенность с проектами на 2023 год. Также часть рабочих мест освободилась, когда осенью произошла крупная миграция и специалисты увольнялись.
По данным hh.ru, сейчас наиболее востребованы специальности инженеров, программистов и разработчиков, web-инженеров, системных администраторов, аналитиков и разработчиков игр. Рост спроса на сотрудников подтвердили также участники рынка.
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