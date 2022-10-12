Частичная мобилизация привела к снижению доступности кредитов для бизнеса в ноябре

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В ноябре 2022 года объем кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 962 млрд руб., что на 13% уступает октябрьскому показателю. Участники рынка связывают этот спад с последствиями частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ».
Собеседники издания отмечают, что требования к заемщикам призывного возраста были ужесточены. Банки в этот период стали чаще выдавать отказы, поскольку в случае призыва даже надежный кредит становился рискованным после призыва заемщика. Вдобавок бизнесу мобилизованных предоставлялись кредитные каникулы, а при их гибели заем мог быть списан за счет банка.
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