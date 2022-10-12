УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:03

Частичная мобилизация привела к снижению доступности кредитов для бизнеса в ноябре

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В ноябре 2022 года объем кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 962 млрд руб., что на 13% уступает октябрьскому показателю. Участники рынка связывают этот спад с последствиями частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ».

Собеседники издания отмечают, что требования к заемщикам призывного возраста были ужесточены. Банки в этот период стали чаще выдавать отказы, поскольку в случае призыва даже надежный кредит становился рискованным после призыва заемщика. Вдобавок бизнесу мобилизованных предоставлялись кредитные каникулы, а при их гибели заем мог быть списан за счет банка.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.10.2022 В правительстве РФ заявили о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации

УрБК, Москва, 12.10.2022. В правительство РФ заявили, что частичная мобилизация в некоторых случаях может привести к ...

29.09.2022 В России принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

УрБК, Москва, 29.09.2022. Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий призванным по частичной ...

20.09.2022 В России наблюдается рост деловой активности малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 20.09.2022. В августе индекс RSBI вырос с 51,1 до 53 пунктов, что означает восстановление деловой ...

02.05.2012 ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-25 банков — кредиторов малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2012. «РБК.Рейтинг» подготовил обновленный рейтинг крупнейших банков на рынке кредитования ...

03.06.2010 ОАО «СКБ-банк» вошло в ТОП-30 крупнейших в России кредиторов малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2010. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рейтинг крупнейших участников рынка ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах
Архив новостей
Январь 2023 (475)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18