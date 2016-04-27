В России на 40% снизились таможенные платежи за ввоз электроники и бытовой техники

УрБК, Москва, 26.01.2023. За 2022 год в России на 40% снизились поступления в бюджет от таможенных платежей за ввоз электроники и бытовой техники. Причинами этому стали выход из страны иностранных компаний и легализация параллельного импорта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Параллельный импорт привел к появлению небольших перекупщиков, которые ввозят товар в малых количествах, не оформляя таможенные документы. Помимо этого, снизились сами продажи техники: в 2022 году уменьшение оборота на рынке составило 10% по сравнению с 2021 годом.



Вдобавок при расчете таможенных платежей учитывается таможенная стоимость товара. Параллельные импортеры выбирают продукцию с небольшими ценами и в результате ввозят ее по более низкой таможенной стоимости. В нее также входят лицензионные платежи, которые облагаются таможенными платежами. Но параллельные импортеры за эти лицензии не платят.



Исправить ситуацию может введение дополнительных сборов и прослеживаемости поступления товаров. Но участники рынка негативно относятся к подобным мерам, поскольку это приведет к росту стоимости бытовой техники и электроники.