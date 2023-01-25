Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 26.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 20,44 коп., до 68,95 руб., евро — на 26,16 коп., до 74,95 руб.