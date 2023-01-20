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Вчера, 17:21

В мобильном приложении УБРиР за год в два раза увеличились выдачи кредитов

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В прошлом году клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали чаще брать кредиты в мобильном банке. Количество выданных потребительских займов в приложении выросло более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, сообщают в пресс-службе финансовой компании.

По словам представителей банка, на рост числа выдаваемых кредитных продуктов через приложение повлияли внешние экономические факторы, а также изменения во внутренних бизнес-процессах банка. На первое место при выборе того или иного продукта у клиентов вышли скорость получения денег и понятные условия.

«Мы изменили нашу кредитную линейку и смогли оптимизировать наши бизнес-процессы, особенно в части оценки заемщиков. В мобильном банке мы запустили предлимиты — новые клиенты могли получить до 1 млн руб., зарплатные — до 3 млн руб. без дополнительных анкет и с окончательным решением от банка. В приложении у пользователя отражается максимальный размер кредита, на который можно рассчитывать здесь и сейчас. За счет такого подхода удалось увеличить число кредитов, выданных в мобильном банке, в 2,3 раза. В этом году мы планируем, что таким образом будет выдаваться до половины кредитов», — отметила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

Уточняется, что чаще всего клиенты оформляли кредиты на ремонт и строительство, на покупку автомобиля, бытовой техники и электроники, на отдых.

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