Специалисты «Свердловэнерго» наладили электроснабжение уличного освещения в частном секторе Серова

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению сетей уличного освещения в Серовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба энергосетевой компании.
Так, к электрическим сетям объектов инфраструктуры округа было подключено наружное освещение частного сектора, расположенного на улицах Первая Овощная, Юго-Западная, Каквинская и Надеждинская.
Кроме того, в рамках договора технологического присоединения энергетики выполнили реконструкцию линии электропередачи 0,4 кВ от трансформаторной подстанции и другие мероприятия. Результатом стало надежное электроснабжение объектов уличного освещения, а также улучшение качества жизни населения Серова, где проживают более 100 тыс. человек.
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