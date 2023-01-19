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В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по выставке «Искусство Испании из собрания Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по произведениям, экспонируемым в рамках выставки «Искусство Испании из собрания Государственного Эрмитажа». Мероприятия пройдут в лектории центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) на улице Вайнера, 11, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Так, 26 января в 14.00 и в 18.30 можно будет прослушать лекцию на тему «Библейские сюжеты школы Эскориала», посвященную живописи художников, в XVI веке создавших ряд работ в резиденции испанского короля Филиппа II. Отдельно 27 января в 14.00 и 18.30 пройдет лекция о «Портретах школы Эскориала».

Узнать о «Земном и небесном» в творчестве Эль Греко посетители центра «Эрмитаж-Урал» смогут на лекциях, которые пройдут 28 января в 13.00 и 17.00. А 29 января в 13.00 и 17.00 состоятся лекции, посвященные искусству Франсиско Гойи, — «Solo Goya. Только Гойя».

Цикл лекций для посетителей музея проводит сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Светлана Павлова.

Посещение лекций доступно по входному билету в музей. Обязательна предварительная регистрация. Подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Екатеринбургского музея ИЗО.

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