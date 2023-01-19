В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по выставке «Искусство Испании из собрания Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...

В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге привезли знаменитую серию работ ...

В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге привезли знаменитую серию работ Франциско Гойи «Капричос»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Екатеринбурге 12 января в рамках выставки испанского искусства из собрания ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 12 января пройдет лекция о возникновении жанров натюрморт и бытовая сценка в испанской живописи XVI века

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...

В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи

В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Площадками для ...